EN UCUZ OTOMOBİL FİYATLARI 2025: İşte otomotiv piyasasında son durum (16 Ocak 2025)
Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. 2025 yılı için sıfır otomobil fiyatları netleşti. Otomobil almak isteyenler en ucuz sıfır araç modellerini ve fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2025’te en ucuz sıfır otomobil hangisi? İşte 2025’te alınabilecek en ucuz 12 sıfır otomobilin marka ve fiyatları…
1- Hyundai i10
Hyundai'nin i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT modeli 2025'te en ucuza alınabilecek otomobiller listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Otomobilin başlangıç fiyatı 1,005,000 TL
2- Opel Corsa
Opel'in Corsa 1.2 MT-5 75 HP Edition modeli en ucuza alınabilecek otomobiller listesinde ikinci sırada.
Otomobilin başlangıç fiyatı 1,075,900 TL
3- Dacia Sandero
DACIA'nın Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT modeli 2025 model sıfır alınabilecek en ucuz otomobiller listesinde üçüncü sırada.
Otomobilin başlangıç fiyatı 1,099,000 TL
4- Hyundai i20
Listenin dördüncü sırasında Hyundai marka i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. otomatik model otomobil var.
Otomobilin başlangıç fiyatı 1,146,000 TL