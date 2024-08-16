En ucuz otomobilde zirve değişti! İşte fiyatı en uygun araç Otomobil almayı düşünenler dikkat! Piyasada en ucuz otomobil olarak adından söz ettiren KIA Picanto zirvedeki koltuğunu kaptırdı. Güncel listede Hyundai i10, 900 bin TL fiyatı ile en uygun fiyatlı otomobil olarak listenin başına yerleşti. i10'nun ardından en ucuz otomobil ise Citroen C3 oldu. Peki otomobil fiyatları 31 Ağustos sonrası artacak mı, yıl sonunda otomobil fiyatları hangi seviyede olur? İşte en ucuz otomobil listesi ve otomobil sektörüne dair beklentiler...

Otomobil piyasası için kritik tarihe iki hafta kaldı. Araç bayileri 31 Ağustos’ta devreye girmesi beklenen ve bazı güvenlik donanımlarını içermeyen sıfır otomobillerin satışını engelleyen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi stokları eritmek üzer kampanyalar düzenliyor. 1 | 8

Otomobil piyasasında bir süredir en ucuz otomobili sanat KIA yerini kaptırdı. Peki 16 Ağustos itibarıyla piyasada en ucuz otomobiller hangileri? 31 Ağustos sonrası otomobil fiyatlarında hızlı bir artış bekleniyor mu? Milliyet otomobil piyasasının nabzını tuttu…. 2 | 8

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Genel piyasa koşulları ve otomotiv piyasasında yaşanan daralmanın etkisiyle fiyatların yıl sonuna kadar sabit seyrini koruyacağı ya da maliyetler doğrultusunda sınırlı artışlar kaydedeceği kanaatindeyiz” dedi. 3 | 8