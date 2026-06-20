Eski otomobili olanlar dikkat: Borcunuz tamamen silinebilir

Gerekçe: Vatandaş ve kamu açısından yük oluşturuyor

Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan eski model kamyon ve çekici türü araçların yıllar içerisinde ekonomik değerini kaybetmesi, bazı araçların fiilen ortadan kalkması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Buna rağmen söz konusu araçlar için vergi tahakkuku devam etmekte, yıllar içinde biriken borçlar vatandaşların ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan fiilen trafikte bulunmayan araçlar için yürütülen tahsilat, tebligat ve takip işlemleri kamu kaynaklan açısından da gereksiz bir idari yük oluşturmaktadır. Devletin tahsil kabiliyeti bulunmayan alacaklar için yaptığı işlem maliyetleri kamu verimliliğini azaltmaktadır."