Eski otomobili olanlar dikkat: Borcunuz tamamen silinebilir
Meclis'e sunulan yeni kanun teklifiyle, uzun süredir trafikte kullanılmayan ve hurda kapsamına alınacak eski araçların MTV borçlarının silinmesi hedefleniyor. Düzenlemeden, son 5 yılda muayene ve sigorta kaydı bulunmayan 2000 model ve daha eski araçların yararlanması öngörülüyor.
Trafikte fiilen kullanılmayan, uzun süredir muayene, sigorta ve herhangi bir işlem kaydı bulunmayan milyonlarca araca ilişkin yeni bir düzenleme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. CHP Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlanan kanun teklifi, belirli şartları taşıyan eski araçların hurda kapsamında değerlendirilmesini ve bu araçlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesini öngörüyor.
Kullanılmayan araçların kayıtları güncellenecek
Teklife göre, model yılı 2000 ve daha eski olan araçlardan son beş yıl içinde araç muayenesi yaptırılmamış, zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve herhangi bir devir, satış ya da kullanım kaydı tespit edilemeyenler için özel bir uygulama hayata geçirilecek.
Bu kapsamda araç sahiplerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları halinde söz konusu imkândan yararlanabilmesi planlanıyor.
Gerekçe: Vatandaş ve kamu açısından yük oluşturuyor
Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan eski model kamyon ve çekici türü araçların yıllar içerisinde ekonomik değerini kaybetmesi, bazı araçların fiilen ortadan kalkması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Buna rağmen söz konusu araçlar için vergi tahakkuku devam etmekte, yıllar içinde biriken borçlar vatandaşların ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan fiilen trafikte bulunmayan araçlar için yürütülen tahsilat, tebligat ve takip işlemleri kamu kaynaklan açısından da gereksiz bir idari yük oluşturmaktadır. Devletin tahsil kabiliyeti bulunmayan alacaklar için yaptığı işlem maliyetleri kamu verimliliğini azaltmaktadır."
Hurdaya ayrılan araçların borçları silinebilecek
Düzenleme kapsamında araçların hurdaya çıkarılarak Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi şartı aranacak.
NTV'nin haberine göre bu işlemin tamamlanması halinde, başvuru tarihine kadar oluşmuş ve ödenmemiş MTV borçları ile bu borçlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları ve idari para cezalarının tahsil edilmemesi öngörülüyor.
Hacizlerin kaldırılması da teklifte yer aldı
Trafik tescil kayıtları silinen araçlar üzerinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında uygulanmış hacizlerin kaldırılması da teklif kapsamında bulunuyor.
Öte yandan tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra bulunması veya fiilen mevcut olduğunun belirlenmesi halinde yeniden trafik tescili yapılabilecek. Bu durumda daha önce silinen vergi ve bağlı alacakların, yeniden tescilin gerçekleştirildiği yılı takip eden ayın başından itibaren yeniden tahakkuk ettirilmesi öngörülüyor.