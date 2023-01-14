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  4. Euro NCAP listeyi paylaştı: İşte 2022 yılının en güvenilir otomobilleri

Euro NCAP listeyi paylaştı: İşte 2022 yılının en güvenilir otomobilleri

Test ettiği otomobilleri dört farklı alandaki puanlarını göz önünde bulundurarak derecelendiren Euro NCAP, 2022 yılının en güvenilir otomoillerin listesini paylaştı.

Araçları farklı sınıflara ayırarak, her bir kategoride en iyi otomobilleri belirleyen Euro NCAP, Executive, Büyük Aile, Büyük SUV, Küçük Aile, Küçük SUV ve Elektrikli kategorilerini ön plana çıkarıyor.

İşte kurumun belirlediği 2022'nin en güvenli otomobilleri...

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Executive/Elektrikli – Tesla Model S

Yetişkin Yolcu: Yüzde 94

Çocuk Yolcu: Yüzde 91

Yaya: Yüzde 85

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98

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Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6

Yetişkin Yolcu: Yüzde 97

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 66

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90

3 | 6

Büyük SUV – WEY Coffee 01

Yetişkin Yolcu: Yüzde 91

Çocuk Yolcu: Yüzde 87

Yaya: Yüzde 79

Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94

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