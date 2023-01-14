Euro NCAP listeyi paylaştı: İşte 2022 yılının en güvenilir otomobilleri
Test ettiği otomobilleri dört farklı alandaki puanlarını göz önünde bulundurarak derecelendiren Euro NCAP, 2022 yılının en güvenilir otomoillerin listesini paylaştı.
Araçları farklı sınıflara ayırarak, her bir kategoride en iyi otomobilleri belirleyen Euro NCAP, Executive, Büyük Aile, Büyük SUV, Küçük Aile, Küçük SUV ve Elektrikli kategorilerini ön plana çıkarıyor.
İşte kurumun belirlediği 2022'nin en güvenli otomobilleri...
Executive/Elektrikli – Tesla Model S
Yetişkin Yolcu: Yüzde 94
Çocuk Yolcu: Yüzde 91
Yaya: Yüzde 85
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98
Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6
Yetişkin Yolcu: Yüzde 97
Çocuk Yolcu: Yüzde 87
Yaya: Yüzde 66
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90
Büyük SUV – WEY Coffee 01
Yetişkin Yolcu: Yüzde 91
Çocuk Yolcu: Yüzde 87
Yaya: Yüzde 79
Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94