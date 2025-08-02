Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı
Dünyanın önde gelen spor otomobil üreticisi Ferrari, ön-ortadan, çift turbo V8 motorlu, 2+ coupési Amalfi’yi tanıttı.
Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen çift turbo V8 motor bulunuyor.
Ferrari, Roma’nın yerini alacak olan Amalfi, Maranello merkezli markanın estetik standartlarını geliştiren bir tasarım dili ile gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor.
Amalfi’nin iç mekânda ise çift kokpit yerleşimi, fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekiyor.
Markanın Türkiye’de temsilcisi FerMas Oto, yeni Amalfi ile ilgili önsipariş alımına da başladı.