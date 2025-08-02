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  4. Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı

Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı

Dünyanın önde gelen spor otomobil üreticisi Ferrari, ön-ortadan, çift turbo V8 motorlu, 2+ coupési Amalfi’yi tanıttı.

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Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı - Resim: 1

Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen çift turbo V8 motor bulunuyor. 

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Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı - Resim: 2

Ferrari, Roma’nın yerini alacak olan Amalfi, Maranello merkezli markanın estetik standartlarını geliştiren bir tasarım dili ile gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor. 

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Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı - Resim: 3

Amalfi’nin iç mekânda ise çift kokpit yerleşimi, fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekiyor. 

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Ferrari Amalfi'yi tanıttı! Türkiye'de önsiparişe açıldı - Resim: 4

Markanın Türkiye’de temsilcisi FerMas Oto, yeni Amalfi ile ilgili önsipariş alımına da başladı. 

Kaynak: BÜLTEN
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