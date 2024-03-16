Ferrari, ilk spor otomobili GTO'nun 40. yaşını kutlayacak Ferrari, ilk süper otomobilinin 40. yıl dönümünü Ekim ayında gerçekleştirilecek GTO Legacy Tour 2024 ile kutlayacak. GTO etkinliği, bir yıl önce F40 için düzenlenen etkinliğin ardından ikinci Legacy Tour olacak.

İtalyan Dolomiti Dağları’nın geçitleri ve nefes kesen manzarası, bu efsanevi otomobiller için mükemmel bir fon oluşturacak. Ferrari’nin efsanevi modellerine saygı duruşu niteliğinde ikinci kez yapılacak Legacy Tour’un rotası, ikonik Fiorano Pisti’nde bir geçit töreni ile Maranello’da tamamlanacak. 1 | 9

Ferrari, 1984 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtılan ve efsanevi bir model haline gelen GTO’nun 40. yılını kutlamaya hazırlanıyor. GTO Legacy Tour 2024 etkinliğiyle özel bir kutlama yapacak olan Ferrari, bir kez daha efsane otomobilleri bir araya getirecek. 2 | 9

İtalyan marka, Şahlanan At’ın ilk süper otomobilinin kullanıcıları için 1-5 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalyan Dolomiti Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde bir sürüş etkinliği organize ediyor. 3 | 9