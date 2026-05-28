Ferrari’nin yeni modeli efsane ismi kızdırdı: Çinliler bile taklit etmez
Ferrari’nin eski CEO’su Luca di Montezemolo, yeni Luce modelini sert sözlerle eleştirerek aracın “Çinlilerin bile taklit etmeye tenezzül etmeyeceği kadar kötü” göründüğünü söyledi. Tartışmalı tasarım sonrası Ferrari hisselerinde sert düşüş yaşanmıştı.
1991-2014 yılları arasında Ferrari’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevlerini üstlenen Luca di Montezemolo, İtalyan basınından Askanews’e yaptığı açıklamalarda Ferrari Luce modelini sert sözlerle hedef aldı. Aracın tasarımını ağır ifadelerle eleştiren Montezemolo, otomobilin Çinli üreticilerin dahi kopyalamak istemeyeceği kadar kötü göründüğünü ileri sürdü.
Eski yönetici, düşüncelerini tam anlamıyla dile getirmesi halinde markaya zarar verebileceğini belirterek, "Bir efsanenin yok edilmesi riskiyle karşı karşıyayız. Çok üzgünüm. En azından şahlanan at logosunu o araçtan kaldırmalarını umuyorum" dedi.
Eleştirilerin odağında tasarım vardı
Montezemolo’nun sözlerinde, geçtiğimiz yıl Ferrari Purosangue modeline benzerliğiyle gündeme gelen YU7 SUV aracını tanıtan Xiaomi’ye gönderme yaptığı değerlendirildi.
Yeni modelin tasarımı yalnızca eski Ferrari yönetimini değil, İtalya siyasetini de rahatsız etti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, X hesabından yaptığı paylaşımda aracın bir Ferrari’ye benzemediğini savundu. Salvini paylaşımında, "İnovasyon dedikleri şey bu mu? Enzo Ferrari hayatta olsaydı kim bilir ne derdi!" ifadelerini kullandı.
Hisselerde sert düşüş yaşandı
Modelin tanıtımının ardından Ferrari hisselerinde de dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Şirketin hisseleri Milano Borsası’nda yüzde 8,4 gerilerken, ABD piyasalarında ise yüzde 5,1 değer kaybetti. Ferrari yönetimi yeni modelle çevre duyarlılığı yüksek, varlıklı ve genç müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflediğini açıklasa da, bu stratejinin başarılı olup olmayacağı tartışma konusu oldu.
Jony Ive daha önce uyarmıştı
Öte yandan, iPhone tasarımlarıyla tanınan Jony Ive da şubat ayında yaptığı açıklamada tamamen elektrikli Ferrari Luce modelinin tartışma yaratabileceği uyarısında bulunmuştu. Ive’ın liderliğini yaptığı LoveFrom tasarım ajansı tarafından geliştirilen aracın iç tasarımında ise dokunmatik ekran yoğunluğundan vazgeçilerek fiziksel düğme ve anahtarlara dönüş yapılması uzmanlardan olumlu yorum aldı.