Fiat 500e, 3. kez ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ seçildi FIAT’ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 500e, etkileyici menzili, retro ve aynı zamanda çekici güncel tasarımı, keyifli sürüş dinamikleri ile öne çıkmaya devam ediyor.

İlk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektikli versiyonu 500e, ‘What Car?’ tarafından düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde bir kez daha ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ ödülünü alarak, üst üste üçüncü kez kategori birincisi oldu. 1 | 11

Elektrikli 500e’nin iç ve dış tasarımındaki ayırt edici retro stilin yanı sıra, en son teknolojinin otomobile kusursuz entegrasyonu ile What Car? jürisini bu yıl da etkiledi. 2 | 11

Jüri, Yeni 500e’nin tamamıyla şehir dostu bir otomobil olduğunu, dar sokaklarda kolaylık sağlayan manevra kabiliyetine ve eğlenceli sürüş karakterine sahip olduğunu vurguladı. 3 | 11