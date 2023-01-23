Fiat Egea için kritik açıklama: Tamamen değişiyor! Fiat CEO'su Olivier François, Tofaş'ın ürettiği ve Türkiye'de Egea, Avrupa'da ise Tipo ismi ile satılan otomobilin yeni neslinde bir crossovara dönüşeceğini söyledi.

Fiat CEO'su Olivier François'den Türkiye'de Egea, Avrupa'da Tipo ismi ile satışa çıkan modelle ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi. 1 | 4

İngiltere'de yayın yapan Autoexpress'e konuşan François, Egea'nın yeni neslinde bir crossovera dönüşeceğini söyledi. 2 | 4

François, "C segment hatchback modelimizin yeni neslini 2025'te göreceksiniz. Tipo'yu (Egea) yenilememiz gerekiyor. Artık tüm üreticilerin yaptığı gibi, otomobilimiz geleneksel segmentasyonları aşacak. Yani biraz SUV benzeri olacak, ama yenilikçi bir şekilde" ifadelerini kullandı. 3 | 4