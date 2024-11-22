Fiat, Hyundai, Ford... İşte sıfır araç piyasasının en ucuz 30 otomobili! (Kasım 2024 Güncel Liste)

Sıfır kilometre otomobil fiyatlarının yükseldiği Türkiye’de, tüketiciler bütçelerine uygun çözümler aramaya devam ediyor. Özellikle manuel vites, hatchback kasa tipindeki araçlar ve hafif hibrit motor teknolojisi sunan modeller, ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. 1 | 32

Cardata tarafından hazırlanan en ucuz 30 sıfır kilometre otomobil listesinde, Fiat ve Hyundai markalarının modelleri başı çekerken, Ford, Dacia, Kia ve Renault gibi markalar da yer alıyor. Uygun fiyatlarıyla öne çıkan bu modeller, hem şehir içi kullanımda pratiklik hem de düşük yakıt tüketimiyle tasarruf sağlıyor. 2 | 32

Türkiye'de sıfır kilometre araç fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde tüketiciler, bütçelerine uygun otomobillere yöneliyor. Türkiye'deki en ucuz 30 otomobili içeren liste, özellikle ekonomik çözümler arayan sürücüler için dikkat çekici detaylar sunuyor. İşte kasa, donanım, vites ve yakıt tipleri ile sıfır otomobil piyasasının en ucuz 30 aracı ve modelleri... 3 | 32