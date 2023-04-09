FIAT, yılın ilk çeyreğinde liderliğini korudu Hem otomobil ve hem de toplam otomotiv pazarının yılın ilk 3 ayında en çok tercih edilen markası olan FIAT, Egea model ailesinin başarısının yanında pazara mart ayında sunulan FIAT 500e'nin de başarılı performansıyla dikkati çekti.

Tofaş açıklamasına göre, FIAT, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markası olmayı sürdürüyor. Hem otomobilde hem de toplam satışlarda yılın ilk 3 ayının açık ara lideri olan FIAT markası, 49 bin 704 adet satış adedi ile otomotiv pazarının yüzde 21,1'ini oluşturdu. Üst düzey teknoloji ve konforu geniş kitlelere ulaştıran, tanıtımından bugüne Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Egea'nın, cross gövde tipi segmentindeki liderliğini sürdürdü. 1 | 5

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, müşterilerin konfor, bağlanırlık ve sürüş teknolojilerine dair beklentilerini karşılayan, farklılaşan ihtiyaçlara uygun seçenekler içeren güçlü ürün bir ürün gamına sahip olduklarını belirtti. Güçlü bayi teşkilatı ve sundukları hizmetler ile müşterilerinin araç sahipliği deneyimini sürekli ileri taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini aktaran Aytaç, FIAT'ın, 4 yıldır en çok tercih edilen marka olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğu kaydetti. 2 | 5

Mart ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 19,7'lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu belirten Aytaç, "Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Egea Cross’a da kuvvetli müşteri ilgisi gözlemliyoruz. Bulunduğu segmentin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunan Egea’nın cross gövde tipi 9 bin 765 adetlik satışla, 2023’ün ilk 3 ayında da segmentinde lider oldu." ifadelerini kullandı. FIAT markasının hafif ticari araçlardaki istikrarlı satış performansına işaret eden Aytaç, "Yılın ilk 3 ayında FIAT markasının satışlarının yüzde 98'i yerli üretimden oluştu. Tofaş'ta üretilen Doblo ve Fiorino, sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu. 3 | 5