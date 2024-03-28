Fiat’tan aylık 10 bin TL taksitle Topolino Yeni ve yüzde 100 elektrikli Fiat Topolino, renkli, eğlenceli Dolce Vita tarzıyla şehir içi mobilite dünyasındaki yerini alıyor. Topolino, kompakt ölçüleri sayesinde şehir hayatına kusursuz uyum sağlıyor. Eğlenceli bir elektrikli mobilite sunmayı hedefleyen Topolino, Türkiye’de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılmasıyla şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm getiriyor.

FIAT, şehir yaşamı için sürdürülebilir mobilite ürünleri geliştirme misyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir ve oldukça pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Topolino, her nesile uygun tasarımı sayesinde tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı hedefliyor. Topolino, FIAT’ın yenilikçi duruşunu, Dolce Vita olarak da tanımlanan renkli, eğlenceli ve pratik hayat tarzını ve saf İtalyan güzelliğini mükemmel bir şekilde buluşturuyor. Tasarımının yanında, Türkiye’de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunuyor. Aynı zamanda ailelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor. Yüzde 100 elektrikli Topolino, daha az karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük ediyor ve şehir hayatına kusursuz uyum sağlıyor. 1 | 5

İki farklı gövde tipi bulunan Topolino’nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900’TL’lik fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Topolino’da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus Paket, aracın fonksiyonelliğini ve şıklığını daha da ileriye taşıyor. Plus Paket’te yer alan Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı, ön panelde yer alan kumaş kaplamalı “Dolce Vita” saklama kutusu, Krom Yan Ayna kapakları Topolino’nun zarifliği daha da öne çıkartıyor. 2 | 5

FIAT, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 Bin TL, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkânı ve aylık 10 bin TL’lik taksitle yeni sahiplerini bekliyor. Topolino’nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita’nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor. 3 | 5