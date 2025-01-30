Fiat'tan satışlardaki düşüşü toparlayacak seri: Grande Panda! Türkiye fiyatı belli oldu
2024 yılında küresel satışları yüzde 11 düşüşle 1.2 milyon adetle kapatan Fiat, 2025'te bu düşüşü yeni serisi Grande Panda ile toparlamaya hazırlanıyor. Avrupa fiyatı 18 bin 900 Euro’dan başlayan Grande Panda Türkiye'ye de haziranda geliyor. İşte merakla beklenen FİAT'ın yeni serisi Grande Panda'nın özellikleri ve tahmini Türkiye fiyatı!
Geçtiğimiz yıl küresel satışları yüzde 11 düşse de Stellantis Grubu’nun halen en çok satan markası olan Fiat, 2025'e yeni Grande Panda ile hızlı bir giriş yaptı.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Stellantis’in ‘Smart Car’ platformundan çıkan Grande Panda modeli, Fiat’ın geçmişte güçlü olduğu B segmentine dönüşünü simgeliyor.
Mart 2025’te Avrupa’da yollara çıkıyor
80’lerin ikonik Panda modelinden ilham alan Grande Panda, hibrit ve elektrikli versiyonuyla Mart 2025’ten itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Avrupa'da 24 bin 900 Euro’dan başlayan elektrikli versiyonu, 44 kWh batarya, 320 km WLTP birleşik menzil, 83 kW (113 HP) elektrik motoru ile geliyor.
18 bin 900 Euro’dan başlayan hibrit versiyonu ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor (100 HP), 48 volt Li-ion batarya ve “easy drive” otomatik şanzımanlı eDCT ile donatılmış.