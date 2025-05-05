Fiyatlar 500 bin TL'den başlıyor! Otomatik vitesli araçlarda en ucuz modeller belli oldu: İşte modeller ve fiyatları...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2025 Nisan raporuna göre, otomatik şanzımanlı otomobiller Türkiye otomobil pazarının yüzde 94,6’sını oluşturdu. Yılın ilk dört ayında 292 binden fazla otomatik vitesli araç satılırken, manuel vitesli otomobillerin payı 16.631 adetle yalnızca yüzde 5,4’te kaldı. 1 | 22

Bu tablo, sürücülerin otomatik vitesli araçlara olan ilgisinin her geçen gün arttığını gösteriyor. Özellikle şehir içi yoğun trafikte otomatik araçların sunduğu rahatlık, tercih sebeplerinin başında geliyor. Debriyajla uğraşmadan, sadece tek ayakla sürüş imkânı sunması otomatik şanzımanı konfor arayanlar için cazip hale getiriyor. 2 | 22

Sıfır otomatik vitesli modellerde artık her bütçeye hitap eden alternatifler bulunuyor. Fiyatlar, yaklaşık 500 bin TL seviyesinden başlayıp 3 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte Türkiye’de satışta olan en ucuzdan en pahalıya sıralanmış otomatik vitesli sıfır otomobillerin listesi… 3 | 22