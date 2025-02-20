Fiyatlar düşüşte: Ocak 2025'in en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu!

Çevrimiçi ilan platformu arabam.com, Ocak 2025 verilerine göre ikinci el araç piyasasında en çok satan modelleri açıkladı. 1 | 14

Listeye göre, en çok ilan verilen otomobiller arasında Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea araçlar yer alıyor. Bu modeller, otomobil tutkunlarının tercihlerinde başı çekerken, diğer popüler modeller arasında Opel Astra, Toyota Corolla ve Ford Focus gibi isimler yer aldı. 2 | 14

Ocak 2025'te ikinci el araç ilanlarında, fiyatların enflasyondan arındırılmış reel değerleri düşüş trendini sürdürmeye devam etti. Ancak, bazı modeller özellikle rağbet gördü ve yüksek ilan sayılarıyla dikkat çekti. 3 | 14