Fiyatlar düşüşte: Ocak 2025'in en çok satan ikinci el otomobilleri belli oldu!
Arabam.com, Ocak 2025 ayına ilişkin en çok satan ikinci el otomobilleri açıkladı. Ayrıca yeni yılın ilk ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar düşüş trendini sürdürdü. Peki en çok satan ikinci el otomobiller hangisi? İkinci el oto pazarının en çok satan modelleri ve markaları neler? İşte detaylar...
Çevrimiçi ilan platformu arabam.com, Ocak 2025 verilerine göre ikinci el araç piyasasında en çok satan modelleri açıkladı.
Listeye göre, en çok ilan verilen otomobiller arasında Renault Clio, Renault Megane ve Fiat Egea araçlar yer alıyor. Bu modeller, otomobil tutkunlarının tercihlerinde başı çekerken, diğer popüler modeller arasında Opel Astra, Toyota Corolla ve Ford Focus gibi isimler yer aldı.
Ocak 2025'te ikinci el araç ilanlarında, fiyatların enflasyondan arındırılmış reel değerleri düşüş trendini sürdürmeye devam etti. Ancak, bazı modeller özellikle rağbet gördü ve yüksek ilan sayılarıyla dikkat çekti.
İkinci el araç piyasasında daha fazla modelin öne çıktığı Ocak ayında, Volkswagen Passat, Honda Civic, Volkswagen Polo ve Opel Corsa gibi popüler modeller de oldukça tercih edilen araçlar arasında yer aldı. Peki ocak ayının en çok satan ikinci el otomobil modeli hangisi? İşte sıralamalarıyla Ocak 2025'in en çok satan otomobil modelleri ve markaları...