Ford Capri 40 yıl sonra elektrikli olarak geri dönüyor ‘Geleceği Bugünden Yaşatma’ vizyonuyla elektrifikasyonda vites büyüten Ford, Mustang’den sonra bir ikonik modelini daha elektriklendirdi. Efsanevi Capri’nin ruhunu taşıyan yepyeni ve elektrikli coupe-SUV, markanın köklü geçmişini onurlandırırken geleceği de sıra dışı bir Ford yolculuğuna taşıyor.

Avrupa’da tasarlanıp üretilen ve en ileri teknolojileri içeren Ford’un yeni crossover’ı elektrikli Capri sıradışı bir Ford yolculuğu sunarak geçmişten geleceğe adeta bir köprü kuruyor. Efsanevi Capri’nin ikonik ruhunu modern dokunuşlarla yeniden canlandıran bu şık ve yenilikçi araç, elektrikli araç dünyasına benzersiz bir soluk getiriyor. Şıklığı ve üstün aerodinamiği ile göz kamaştıran elektrikli Capri, performansı ile de heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor. Ford’un bu sıra dışı aracında, geçmişin nostaljisi ile geleceğin teknolojisi mükemmel bir uyum içinde buluşuyor. 1 | 5

Ford’un ikonik kült klasiği Capri’nin hikayesi şimdi coupe SUV tasarımıyla devam ediyor. Minimalist ve lüks bir tasarıma sahip iç mekan, yumuşak dokunuşlu malzemeler ve tek parça ön koltuklarla tamamlanıyor. Ford Capri anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, çift bölgeli klima, masaj ve hafıza fonksiyonlu sürücü koltuğu gibi özelliklerle üst düzey bir konfor sağlanıyor. Kuralları yeniden yazan Ford’un yeni nesil bilgi eğlence sistemi SYNC Move 1 teknolojisi, 14,6 inçlik orta ekranı ile en konforlu kullanım deneyimini sağlarken, akıllı telefonlar için kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantıları da kesintisiz entegrasyon sunuyor. Capri’de standart olarak sunulan kablosuz şarj bölmesi, günlük kullanımda ekstra bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Yaklaşık 572 litre hacimli bagaj alanı4 gerek şehir içi yolculuklar gerekse arazi maceraları için geniş depolama sunarken; katlanabilir bagaj zemini, ön kol dayanağının altında 17 litrelik dev konsol ve güvenli saklama için gizli kasa da Capri'yi yolculuklar için ideal bir otomobil yapıyor. 12 ultrasonik sensör, 5 kamera ve 3 radar Şerit Değiştirme Asistanı5 ve Çıkış Serbest Uyarısı5 dahil gelişmiş sürücü destek teknolojilerine yardımcı oluyor. 2 | 5

Üstün elektrikli performans Kendine has tarzıyla geri dönen efsane Capri performans özellikleriyle de göz dolduruyor. Yeni Ford Capri genişletilmiş menzilli RWD standart paketinde 545 Nm arka tork sağlarken genişletilmiş menzilli AWD Premium paketinde 545 Nm arka tork ve 134 Nm ön tork sağlıyor. Capri güçlü motoru sayesinde standart serisinde 627 km menzile sahip ve elektrik tüketimi 100 km’de 13,3/14,0 kWh olarak sunuluyor. Capri’nin Premium serisinde ise 100 km’de 15,0/15,8 kWh elektrik tüketimi performansına sahip. Lityum-ion NMC batarya tipine sahip olan Capri’nin kullanılabilir batarya kapasitesi 77 kWh olarak sunuluyor. Elektrikli Capri’nin DC şarj süresi ise %10-%80’e yaklaşık 28 dakika sürüyor. Genişletilmiş menzilli Capri RWD tek şarjla 620 kilometreden6 uzun yol yapabilirken genişletilmiş menzilli Capri AWD 185 kW DC hızlı şarj kullanılarak 26 dakikada7 yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebiliyor. Ayrıca Capri 340 PS’ye8 varan güçle sadece 5,3 saniyede 0’dan 100 km/saat hıza çıkma kabiliyetine sahip. 3 | 5