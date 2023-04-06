Ford Pro yeni E-Transit Courier’i tanıttı Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'nin global lansmanını Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar&Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. E-Transit Courier, 2024'ün sonlarında Ford Otosan Craiova fabrikasında üretilecek. Dizel ve benzinli motorlu modellerin üretimi ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde Craiova’da başlayacak.

E-Transit Courier, mevcut modele göre yüzde 25 daha fazla yük hacmi ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor. E-Transit Courier'nin tamamen elektrikli güç aktarma organları, güçlü 100 kW motor ve tek pedallı sürüş kabiliyeti dahil olmak üzere müşterilere tavizsiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Ford Pro Şarj, şarj sürecini optimize etmeye yardımcı olan donanım kurulumu ve yönetim yazılımı da dahil olmak üzere ev, depo ve halka açık noktalarda şarj için çözüm sunuyor. Ford Pro Charging yazılımı aracılığıyla basitleştirilen faturalama ve yönetim süreçleri, işletmelerin iş araçlarını eve götürmelerini ve kamuya açık şarjı kolaylaştırmayı da destekliyor. 1 | 6

Evde 11 kW AC’lik akım ile 5,7 saatte şarj1 olması hedeflenen E-Transit Courier'in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor. Ayrıca geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabiliyor. Halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj1 edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması ön görülüyor. Ayrıca E-Transit Courier halka açık şarj cihazlarını içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geliyor. Beş veya daha fazla araca sahip olan müşteriler, Ford Pro E-Telematics'in kişiye özel özelliklerinden de yararlanabiliyor. Araç üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için anlık verileri kullanıyor ve Ford Pro Şarj’ın etkili ve sezgisel kullanımını destekleyen özellikler de sunuyor. 2 | 6

“Tak ve Şarj Et” özelliği ile E-Transit Courier’nin BlueOval Şarj Ağı cihazları aracılığıyla rahat ve kolay şarj imkânı sunuyor ile şarj işlemi fişin takılması ile otomatik olarak başlıyor ve fişi çektikten sonra araç sahibine fatura ve şarj özeti gönderiliyor. İki şarj arasında daha fazla yol gidebilmesi için aracın “Intelligent Range” özelliği daha doğru menzil hesaplaması sunmak için veriler toplar. E-Transit Courier'in tamamen yeni gövde tasarımı tüm boyutlarda daha fazla yük kapasitesi sunuyor. 1.220 mm’ye çıkarılan arka tekerlek arası genişlik sayesinde kompakt van ilk kez iki Euro paleti aynı anda taşıyabiliyor. 2,9 m3 toplam kargo hacmi ise bir önceki modele göre yüzde %25 daha fazla. Buna ek olarak aracın hacmi, 2.600 mm'den uzun kalas veya boru gibi nesneleri taşımasına imkân veren yeni yük geçişli bölme özelliği kullanılarak daha da artırılabiliyor. Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi2 700 kg, azami çekme ağırlığı ise 750 kg3. 3 | 6