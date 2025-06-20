Ford Transit 60 yaşında: Türkiye’de 58 yıldır üretiliyor, dünyayı taşıyor

9 Ağustos 1965’te Ford’un İngiltere’nin Langley kentindeki fabrikasında üretim hattından çıkan ilk Ford Transit’in üzerinden tam 60 yıl geçti. 1967’den bu yana Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilen Ford Transit, en küçüğünden en büyüğüne işletmelerin en yakın iş ortağı olmaya devam ediyor. 1 | 9

Avrupa’da ticari işletmelerin kullanımına ilk kez sunulduğu 1965’ten sadece iki yıl sonra Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanan Ford Transit, Ağustos ayında 60’ıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretilen Ford Transit, Avrupa’nın ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor. Yerel küçük işletmelerden, ulusal çapta faaliyet gösteren teslimat ve kurye hizmetlerine kadar birçok işletmenin güvenilir çözüm ortağı olan Transit, iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. 2 | 9

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Cebr) tarafından hazırlanan ‘Avrupa’da Ticari Van Kullanımının Ekonomisi 2024’ raporuna göre, van kullanan işletmelerin Avrupa Birliği ve İngiltere ekonomisine katkısı 2023 itibarıyla 1 trilyon Avro’ya ulaştı. Raporda bu katkının 2017’den bu yana yüzde 27,4, 2021’den bu yana ise yüzde 6,5 oranında arttığı belirtiliyor. Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, Ford Transit’in serüvenini “Son 60 yılda ‘Transit’, ‘görevi tamamlama’nın eşanlamlısı haline geldi. Bazen göz önünde, bazen gözden uzak bir şekilde çalışarak, Transit 60 yıldır dünyamızı hareket halinde tutan işletmelere ve hizmetlere güç sağlıyor” sözleriyle tanımladı. 3 | 9