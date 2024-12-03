Ford, yeni Puma Gen-E'yi tanıttı! (İşte teknik özellikleri, donanımı ve menzili)
Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki fabrikasında üretilen binek otomobili Puma'nın elektrikli versiyonu Puma Gen-E bugün tanıtıldı. Elektrikli motoru İngiltere'de monte edilen Puma Gen-E'nin şehir içinde 523 kilometreye kadar menzil sunduğu belirtildi.
Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki montaj tesisinde üretilen ve şirketin İngiltere Halewood'daki fabrikasında elektrik motorları monte edilen elektrikli Puma Gen-E, dış tasarımıyla dikkat çekiyor.
Puma Gen-E, tam şarjla 376 km'ye kadar menzil sunarak uzun yolculukların ulaşılabilir olmasını sağlarken, 523 km'ye kadar şehir içi menziliyle günlerce şarjsız şehir içi yolculuk yapma imkanı tanıyor.
Hızlı şarj cihazına bağlandığında yüzde 10-80 arası şarj doluluğu 23 dakikada tamamlanabiliyor. Yeni Puma'nın 0-100 km/s hızlanma süresi ise 8 saniye.
Elektrikli Puma Gen-E, 13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Puma'nın MegaBox bagaj depolama alanı GigaBox'a yükseltilerek eskisine göre 2 kat daha geniş bir saklama alanı yaratıldı. Bu da arka koltuklar yerindeyken 574 litreye kadar bir alan anlamına geliyor. Benzinli motorun boşalttığı alan 43 litrelik n bagaj olarak kullanılıyor.