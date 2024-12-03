Ford, yeni Puma Gen-E'yi tanıttı! (İşte teknik özellikleri, donanımı ve menzili)

Elektrikli Puma Gen-E, 13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Puma'nın MegaBox bagaj depolama alanı GigaBox'a yükseltilerek eskisine göre 2 kat daha geniş bir saklama alanı yaratıldı. Bu da arka koltuklar yerindeyken 574 litreye kadar bir alan anlamına geliyor. Benzinli motorun boşalttığı alan 43 litrelik n bagaj olarak kullanılıyor.