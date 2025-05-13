Ford'un elektrikli modelleri Türkiye'de! İşte fiyatları...

Kompakt SUV segmentinde yer alan Puma Gen-E giriş seviyesinde elektrikli araç arayanlar için öne çıkarken özellikleri şöyle:

Ford’un Türkiye pazarına giriş yapan merakla beklenen yeni nesil elektrikli SUV modelleri hem fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

Otomobil devleri, Türkiye'de daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyatları en az 1 milyon TL düşürecek ve ÖTV dilimine girecek özel modeller üretiyor.

Elektrikli araçlarda, motor gücü 160 kW'yı geçmeyen ve matrah değeri 1 milyon 450 bin TL'nin altında kalanlar yüzde 10 ÖTV diliminde, motor gücü 160 kW'yı geçen elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 50 ve yüzde 60 şeklinde uygulanıyor.