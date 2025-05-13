Ford'un elektrikli modelleri Türkiye'de! İşte fiyatları...
Ford’un merakla beklenen yeni nesil elektrikli SUV modelleri Türkiye pazarına giriş yaptı. Tamamı yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modellerin başlangıç fiyatları da açıklandı. Daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen otomobil markaları ÖTV'ye yönelik 'ince ayar' yaparken, Ford'un bu modelleri ile yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren otomobiller de belli oldu. İşte detaylar...
Ford’un Türkiye pazarına giriş yapan merakla beklenen yeni nesil elektrikli SUV modelleri hem fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.
Kompakt SUV segmentinde yer alan Puma Gen-E giriş seviyesinde elektrikli araç arayanlar için öne çıkarken özellikleri şöyle:
Puma Gen-E (B-SUV)
Başlangıç fiyatı: 1.593.100 TL
Batarya: 44 kWh
Karma menzil: 353 km
Explorer (C-SUV)
Başlangıç fiyatı: 1.720.000 TL
Batarya: 52 kWh
Karma menzil: 378 km
Capri (C-SUV)
Başlangıç fiyatı: 1.920.000 TL
Batarya: 52 kWh
Karma menzil: 373 km
Otomobil devleri, Türkiye'de daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyatları en az 1 milyon TL düşürecek ve ÖTV dilimine girecek özel modeller üretiyor.
Elektrikli araçlarda, motor gücü 160 kW'yı geçmeyen ve matrah değeri 1 milyon 450 bin TL'nin altında kalanlar yüzde 10 ÖTV diliminde, motor gücü 160 kW'yı geçen elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 50 ve yüzde 60 şeklinde uygulanıyor.