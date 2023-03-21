Ford'un elektrikli yeni explorer modeli dünyayı geziyor
Aloha Wanderwell 1922 ve 1927 yılları arasında 43 ülkeyi kapsayan yolculuğuyla dünyayı otomobil ile dolaşan ilk kadın olarak ezberleri bozmuştu. Hem sürücülerin hem de yolcuların kendi maceralarında bağlantıda kalmalarına ve konforlu olmalarına yardımcı olmak için akıllı teknolojilerle yaratıcı fikirleri birleştiren özellikleri taşıyor.
Ford'un Amerikan köklerine dayanan ve Avrupa pazarı için tasarlanmış otomobili yeni Explorer crossover, cesur ve ikonik elektrikli otomobil modellerine öncülük ediyor.
Tamamen elektrikli yeni Explorer, tam donanımlı bilgi-eğlence sistemi, 15 inç hareketli ekranı, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardımı ile benzersiz bir dijital deneyim sunuyor
Macera severler için tasarlanan Explorer geniş bir akıllı saklama alanına ve özel bir bölmeye sahip. Ayrıca 17 litrelik orta konsolu ile de dizüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar için kullanım alanı sunuyor.
Explorer, 25 dakikada 1 yüzde 10’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliği şerit değiştirme desteği ve masajlı sürücü koltuğu sayesinde özellikle uzun yolculuklarda ekstra konfor sağlıyor.