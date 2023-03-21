Ford'un elektrikli yeni explorer modeli dünyayı geziyor

Ford'un Amerikan köklerine dayanan ve Avrupa pazarı için tasarlanmış otomobili yeni Explorer crossover, cesur ve ikonik elektrikli otomobil modellerine öncülük ediyor.

Tamamen elektrikli yeni Explorer, tam donanımlı bilgi-eğlence sistemi, 15 inç hareketli ekranı, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardımı ile benzersiz bir dijital deneyim sunuyor

Macera severler için tasarlanan Explorer geniş bir akıllı saklama alanına ve özel bir bölmeye sahip. Ayrıca 17 litrelik orta konsolu ile de dizüstü bilgisayar gibi büyük eşyalar için kullanım alanı sunuyor.