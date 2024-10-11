Ford'un ikonik Amerikalıları, Türkiye'ye geldi: F-150 XLT modelinin satış fiyatı ne kadar?

Ford F-150 Supercab XLT, güçlü yol tutuşunu Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrolü, Otomatik Yanan Farlar/Uzun Farlar, Arka Park Sensörleri, Geri Görüş Kamerası ve Yokuş Kalkış Desteği gibi ileri sürücü destek özellikleriyle destekliyor. Elektrikli, katlanabilen ve sinyalli yan aynalar sürüş güvenliğini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Pikabın anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği ise hem pratik hem de konforlu.

Gelişmiş 4x4 sistemi ve 10 ileri otomatik şanzımanıyla öne çıkan pikap, 2.7L EcoBoost V6 motoruyla 330 PS güç ve 542 Nm tork sunan etkileyici bir performansa sahip. Ford F-150 Supercab XLT, 0-100 km/h hıza sadece 6.2 saniyede çıkabiliyor.

Türkiye’de satışa sunulan Ford F-150 Supercab XLT, “Built Ford Tough” sloganının en somut araçlarından. Her türlü arazi koşulunda dayanıklılık, güvenilirlik ve güç sunarken benzersiz performansını tamamlayan teknolojileriyle ihtiyaç duyulan tüm yeteneği sağlıyor.

Pikabın 1,764 litre gibi geniş bir kapasiteye sahip olan kargo alanı 2 metreyi biraz aşan bir uzunluğa ulaşıyor. Böylece ister kamp ekipmanları olsun ister iş araç gereçleri, her türlü yük rahatlıkla taşınabiliyor.

Ford F-150 Supercab XLT, gücüyle özdeşleşen cesur ve iddialı bir dış tasarıma sahip. 18 inç krom jantlar, araca sağlam ve modern bir görünüm kazandırırken; LED farlar, özellikle gece sürüşlerinde üstün aydınlatma sağlıyor. Krom tamponlar ise aracın “Amerikan” stilini tamamlıyor.