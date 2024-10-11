Ford'un ikonik Amerikalıları, Türkiye'ye geldi: F-150 XLT modelinin satış fiyatı ne kadar?
Sürüş deneyimini sınırların ötesine taşıyan Ford’un büyük merakla beklenen Amerika’daki sıradışı araçlarından F-150 Supercab XLT, Türkiye’de. Güç, dayanıklılık ve ileri teknolojiyi bir arada sunan F-150 Supercab XLT Ford Store bayilerinde 5.400.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuldu.
Türkiye’de satışa sunulan Ford F-150 Supercab XLT, “Built Ford Tough” sloganının en somut araçlarından. Her türlü arazi koşulunda dayanıklılık, güvenilirlik ve güç sunarken benzersiz performansını tamamlayan teknolojileriyle ihtiyaç duyulan tüm yeteneği sağlıyor.
Gelişmiş 4x4 sistemi ve 10 ileri otomatik şanzımanıyla öne çıkan pikap, 2.7L EcoBoost V6 motoruyla 330 PS güç ve 542 Nm tork sunan etkileyici bir performansa sahip. Ford F-150 Supercab XLT, 0-100 km/h hıza sadece 6.2 saniyede çıkabiliyor.
Ford F-150 Supercab XLT, güçlü yol tutuşunu Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrolü, Otomatik Yanan Farlar/Uzun Farlar, Arka Park Sensörleri, Geri Görüş Kamerası ve Yokuş Kalkış Desteği gibi ileri sürücü destek özellikleriyle destekliyor. Elektrikli, katlanabilen ve sinyalli yan aynalar sürüş güvenliğini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Pikabın anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği ise hem pratik hem de konforlu.
Pikabın 1,764 litre gibi geniş bir kapasiteye sahip olan kargo alanı 2 metreyi biraz aşan bir uzunluğa ulaşıyor. Böylece ister kamp ekipmanları olsun ister iş araç gereçleri, her türlü yük rahatlıkla taşınabiliyor.
Ford F-150 Supercab XLT, gücüyle özdeşleşen cesur ve iddialı bir dış tasarıma sahip. 18 inç krom jantlar, araca sağlam ve modern bir görünüm kazandırırken; LED farlar, özellikle gece sürüşlerinde üstün aydınlatma sağlıyor. Krom tamponlar ise aracın “Amerikan” stilini tamamlıyor.
İç donanımda konforu ön plana çıkaran Ford F-150 Supercab XLT’nin 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu ve 8 yönlü otomatik ayarlı yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltukları, çift bölgeli otomatik kliması maksimum yol deneyimi sunuyor. Deri direksiyon, aracın iç mekânına şıklık katıyor. 12 inç ekranla desteklenen Ford’un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi ve 8 inçlik yol bilgisayarı ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ve özelliklere erişim sunuyor. Akıllı telefonlarla entegre olan sistem; Apple Car Play ve Android Auto ile ana uygulamalara kablosuz erişim imkânı sağlıyor.
F150 Supercab XLT, Premium Ford araçların sergilendiği Ford Store bayilerinde 5.400.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor. Detaylar için ford.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
2 Yeni Sıradışı araç daha yolda: SUV Bronco Sport ve Ford Edge
Ayrıca F150 Supercab XLT’nin gelişi beraberinde başka güzel haberleri de müjdeledi. Kendini tüm dünyaya kanıtlamış, güçlü arazi aracı görünümünü şehirli hatlarla güncelleyen yeni nesil SUV Bronco Sport ile akıllı AWD sistemi ve 2.0L EcoBoost motora sahip Ford Edge de yakın zamanda Türkiye’de olacak!