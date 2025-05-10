Fransa Cumhurbaşkanı'na özel tasarlandı: DS N°8 Presidential sahneye çıktı
DS Automobiles’ın Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel geliştirdiği DS N°8’in 'Presidential’ versiyonu ilk kez 8 Mayıs Fransa Zafer Günü’nde sahneye çıktı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Mayıs Fransa Zafer Günü törenine bu özel araçla katılarak Fransa’da ilk yüzde 100 elektrikli resmî makam aracına sahip Cumhurbaşkanı oldu.
PRESIDENTIAL DS N°8. Fransız halkına mümkün olduğunca yakın bir şekilde tören geçişi yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlandı.
DS N°8’in özellikleri neler?
DS 7 ÉLYSÉE modelinde olduğu gibi safir mavisi renge sahip. Bu özel ton yalnızca PRESIDENTIAL DS N°8’e özel olarak sunuluyor ve Cumhurbaşkanlığı filosuna katılacak bir model için son derece uygun bir duruş sergiliyor.
Otomobilin tasarımı, siyah boyalı çamurluk panelleri ile tamamlanıyor. Öndeki aydınlatmalı DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara, Fransa Cumhuriyeti’nin sembolleri olan mavi, beyaz ve kırmızı renklerini taşıyor.
Teknik özellikler açısından Centigon tarafından gerçekleştirilen zırhlama işlemi ile DS N°8 Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir güvenlik alt yapısına kavuşturuldu.
Elektrikli sürüş kabiliyetini üst düzeye taşıyan ACC (Automotive Cells Company ) üretimi batarya paketi ise tek şarjla 750 kilometreye varan menzil sunarak uzun yolculuklarda yüksek verimlilik sağlıyor.
Bu özel batarya sayesinde DS N°8, 10 dakika içerisinde 200 km menzil sunabiliyor ve batarya paketi %20’den %80’e 27 dakikada şarj olabiliyor.
PRESIDENTIAL DS N°8, 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Grand Palais’de düzenlenecek olan RÉVÉLATIONS bienalinde halkla buluşacak.
DS N°8, Eylül 2025’te satışa sunulacak.