Fransa Cumhurbaşkanı'na özel tasarlandı: DS N°8 Presidential sahneye çıktı

PRESIDENTIAL DS N°8. Fransız halkına mümkün olduğunca yakın bir şekilde tören geçişi yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Mayıs Fransa Zafer Günü törenine bu özel araçla katılarak Fransa’da ilk yüzde 100 elektrikli resmî makam aracına sahip Cumhurbaşkanı oldu.

DS N°8’in özellikleri neler?

DS 7 ÉLYSÉE modelinde olduğu gibi safir mavisi renge sahip. Bu özel ton yalnızca PRESIDENTIAL DS N°8’e özel olarak sunuluyor ve Cumhurbaşkanlığı filosuna katılacak bir model için son derece uygun bir duruş sergiliyor.

Otomobilin tasarımı, siyah boyalı çamurluk panelleri ile tamamlanıyor. Öndeki aydınlatmalı DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara, Fransa Cumhuriyeti’nin sembolleri olan mavi, beyaz ve kırmızı renklerini taşıyor.