Güncel taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme planı belli oldu! (En düşük taşıt kredisi faizi/Kâr Payı Oranı kaç?)

Geçen yıl uygulanan yüksek mevduat faizi nedeniyle kredili otomobil satışları beklendiği gibi olmazken, markalar kendi bünyelerinde farklı kredi kampanyaları oluşturdu. Buna ek olarak bazı bankalar da belirli miktarlarda taşıt kredisi kullandırdı. En güncel taşıt kredisi faizleri ve ödeme planları da belli oldu...

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