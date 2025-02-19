Güncel taşıt kredisi faiz oranları ve ödeme planı belli oldu! (En düşük taşıt kredisi faizi/Kâr Payı Oranı kaç?)
Yüksek politika faizi ve yeni ekonomi politikası nedeniyle kredilerde sıkılaşma devam ederken, otomobil markaları özellikle sıfır kilometre araçlarında 300 bin TL'ye kadar kredi kullandırabiliyor. Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar taşıt kredilerindeki güncel faiz oranlarını, kredi faizlerinin gerileyip gerilemediğini ve vadelere göre ödeme planlarının merak ediyor. İşte güncel taşıt kredisi faizleri/Kâr Payı Oranları ve ödeme planları...
Geçen yıl uygulanan yüksek mevduat faizi nedeniyle kredili otomobil satışları beklendiği gibi olmazken, markalar kendi bünyelerinde farklı kredi kampanyaları oluşturdu. Buna ek olarak bazı bankalar da belirli miktarlarda taşıt kredisi kullandırdı. En güncel taşıt kredisi faizleri ve ödeme planları da belli oldu...
Türkiye'den Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre 36-48 ay vadeli taşıt kredisi oranları geriledi. 250 bin TL'lik taşıt kredisinde faiz oranı yüzdde 3,15 seviyesine düştü.
İşte taşıt faiz / Kâr Payı oranları ve ödeme planı...
250 BİN TL FİNANSMAN / 12 AY GERİ ÖDEME
-En Düşük Oran: Yüzde 3,45
-Aylık taksit: 27 bin 393 TL
-Toplam geri ödeme: 330 bin 153 TL
250 BİN TL FİNANSMAN / 24 AY GERİ ÖDEME
-En Düşük Oran: Yüzde 3,45
-Aylık taksit: 17 bin 220 TL
-Toplam geri ödeme: 414 bin 740 TL