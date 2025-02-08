Güvenlik riski var: Toyota, binlerce aracını geri çağırdı!
Otomotiv devi Toyota, 140 bin aracını geri çağırdığını duyurdu. Şirket, bunun nedeni olarak fren hortumu ve emniyet kemeri hatalarını gösterdi. Geri çağrılan araçların onarımı ücretsiz yapılacak. İşte geri çağrılan araçlar...
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Toyota, Toyota ve Lexus marka 140 bin aracı geri çağırdı. Gerekçe ise fren hortumu ve emniyet kemerinin hatalı olması.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, belirli Toyota Tacoma 4×4 modellerinde arka fren hortumlarının hasar görme riski bulunduğu belirtildi.
Söz konusu araçların arka tekerleklerinde çamur ve kir birikmesi durumunda fren hortumlarının zarar görebileceği ifade edildi.
Toyota Camry ve Lexus RX modellerinde de ikinci sıra orta emniyet kemerlerinin üretim sırasında hasar görmüş olabileceği kaydedildi.
Şirket, bu durumun güvenlik açısından risk teşkil ettiğini vurguladı.
Şirket, geri çağrılan araçların sahiplerinin Nisan 2025'e kadar bilgilendirileceği ve onarımların ücretsiz yapılacağını açıkladı.
Kontrol ve parça değişimi için araç sahiplerinin bilgilendirme sonrası yetkili servislere başvurması da istendi.
Geri çağrılan araçlar ise şöyle: