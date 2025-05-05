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Hangi markalar lider? Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, nisan ve yılın ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil markalarını sıraladı. Bu veriler sonrası "Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller hangileri?" sorusu sıkça yöneltilmeye başlandı. İşte o liste...

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Hangi markalar lider? Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! - Resim: 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'de nisan ve yılın ilk dört ayında en çok satan elektrikli otomobil markalarını listeledi. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı listeye göre, TOGG birinci sırada yer aldı. Onu, BYD ve Kia takip etti.

İşte, Türkiye'de nisan ve yılın ilk dört ay sonunda en çok satan elektrikli otomobil markaları...

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Hangi markalar lider? Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! - Resim: 2

1- TOGG

Listenin zirvesinde yer alan TOGG, nisan ayında 3 bin 537 adet satış yaptı. Ocak-nisan döneminde ise 10 bin 325 adet satış rakamına ulaştı. Pazar payı 24,41.

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Hangi markalar lider? Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! - Resim: 3

2- BYD

BYD, nisan ayında 1710, ocak-nisan döneminde ise 4 bin 814 adet satışa ulaştı.

Markanın pazar payı yüzde 11.38.

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Hangi markalar lider? Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu! - Resim: 4

3-KIA

Kia, nisan ayında 1138 ocak-nisan döneminde 3 bin 660 adet satış rakamı elde etti. Kia'nın pazar payı yüzde 8,65.

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