Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'de nisan ve yılın ilk dört ayında en çok satan elektrikli otomobil markalarını listeledi. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı listeye göre, TOGG birinci sırada yer aldı. Onu, BYD ve Kia takip etti.

İşte, Türkiye'de nisan ve yılın ilk dört ay sonunda en çok satan elektrikli otomobil markaları...