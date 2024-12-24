Hangi otomobile kaç taksit yapılır? 12, 24 ve 36 ay taksitle alınabilecek araçlar belli oldu

Ticaret Bakanlığı geçen günlerde cep telefonu ve araç satışlarında taksit uygulamasında güncellemeye gitti. Bakanlık, vade ve tutar sınırlarına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre değişiklik yaptı. Taşıt alımlarında taksit sürelerinde fatura değerine göre kademeli bir sistem getirildi.

* Fiyatı 400 bin lira ve altındaki araçlarda azami vade 48 olarak güncellendi.

* Fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasında değişen araçlar için taksit sayısı azami 36 ay oldu.

* Fiyatı 800 bin lira ile 1,2 milyon lira arasında değişen araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek.

* Fiyatı 1,2 milyon ile 2 milyon lira arasında değişen araçlarda uygulanacak taksit sayısı ise en fazla 12 ay olacak.

* Fiyatı 2 milyon lira ve üzerindeki araçlara ise taksit uygulanmayacak.