Hangi otomobile kaç taksit yapılır? 12, 24 ve 36 ay taksitle alınabilecek araçlar belli oldu
Otomobil alacaklar dikkat... Ticaret Bakanlığı’nın araç satışlarına yönelik taksit güncellemesi sonrası hangi aracın kaç taksitle alınabileceği merak konusu oldu. 48 ay taksitle hangi markanın hangi modelini satın alabilirsiniz? 36 ay vade seçeneğiyle alınabilecek araçlar hangileri? 12 ay taksitle hangi markanın hangi modelini satın alabilirim? Öncelikle lüks bir araç satın almayı düşünenler taksiti unutsun. 48 ay taksitle alınabilecek bir model de yok. 36 ay vadeyle ile sadece üç araç alınabiliyor. 24 ve 12 ay için ise seçenek oldukça bol... İşte tüm markaların en uygun otomobilleri...
Ticaret Bakanlığı geçen günlerde cep telefonu ve araç satışlarında taksit uygulamasında güncellemeye gitti. Bakanlık, vade ve tutar sınırlarına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre değişiklik yaptı. Taşıt alımlarında taksit sürelerinde fatura değerine göre kademeli bir sistem getirildi.
* Fiyatı 400 bin lira ve altındaki araçlarda azami vade 48 olarak güncellendi.
* Fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasında değişen araçlar için taksit sayısı azami 36 ay oldu.
* Fiyatı 800 bin lira ile 1,2 milyon lira arasında değişen araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek.
* Fiyatı 1,2 milyon ile 2 milyon lira arasında değişen araçlarda uygulanacak taksit sayısı ise en fazla 12 ay olacak.
* Fiyatı 2 milyon lira ve üzerindeki araçlara ise taksit uygulanmayacak.
Peki 24 Aralık 2024 itibarıyla otomobil almak isteyen bir vatandaş, hangi markanın hangi modeli için kaç taksit yaptırabilecek?
48 ay taksitle alınabilecek araçlar
Fiyatı 400 bin liranın altında araç bulunmadığı için 48 ay vadeyle alınabilecek bir model bulunmuyor.