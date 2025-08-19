  1. Dünya Gazetesi
  4. Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Mersin ve İzmir’den sonra Türkiye’nin üçüncü en büyük limanı olan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen yüzlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.

Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 1

Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.

Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 2

Limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu manzara drone ile görünülendi.

Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 3

Liman sahasında bir süre bekletilen araçlar, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacak.

Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 4

Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi. 

Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 5
Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 6
Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi - Resim: 7
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
