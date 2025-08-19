Haydarpaşa'dan otomobil manzaraları: Yüzlerce sıfır ithal araç ip gibi dizildi
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Mersin ve İzmir’den sonra Türkiye’nin üçüncü en büyük limanı olan Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen yüzlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.
Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi.
Limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu manzara drone ile görünülendi.
Liman sahasında bir süre bekletilen araçlar, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacak.
Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.