Haziran'da en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu

Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında haziranda Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yapılan derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış, mayıs ayına göre yüzde 20 düşüş gözlendi.

Haziran ayında yayınlanan ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 adet aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 2'lik, Haziran 2023'e göre yüzde 13'lük bir düşüş gözlendi.

Volkswagen Ocak hariç son 5 ayın lideri

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 19 bin 810 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 5 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Bu markayı 18 bin 676 ile Fiat, 17 bin 891 satışla Renault takip etti.