Her dönemin gözbebeği klasik otomobiller
Klasik otomobil tutkunları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya geldi. 130 tane aracın bulunduğu sergide görsel şölen yaşandı.
Klasik otomobil tutkunları, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de buluştu.
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Avrupa Meydanı'nda "Oldtimer Club" tarafından 3. kez düzenlenen organizasyona Hırvatistan'daki şehirlerin yanı sıra Slovenya'dan da eski otomobil severler katıldı.
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Ünlü otomobil markalarının klasikleşmiş modellerinden 130 aracın sergilendiği meydandaki etkinliğe turistler de ilgi gösterdi.
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Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda, arabaların maketleri de beğeni topladı.
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