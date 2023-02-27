Hyundai, 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini makyajladı: Şimdi daha canlı daha konforlu
Hyundai, Avrupa pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığı i10 modelini yeniledi. Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine katmış durumda. Hyundai i10, bu yeni eklentileriyle beraber sınıfında şimdi daha da rekabetçi hale geliyor.
Hyundai, İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini makyajladı.
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Cesur tasarımıyla segmentinde oldukça popüler olan Hyundai i10, konfor özellikleriyle öne çıkıyor.
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Üst segmentlerde yaygın olarak karşımıza çıkan akıllı teknolojiler Hyundai i10’da da var.
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Yeni i10'un üretimi, Nisan ayında Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında başlayacak.
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