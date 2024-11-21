Hyundai, elektrikli SUV'u IONIQ 9'u tanıttı (Teknik özellikleri, şarj süresi, menzili ve motor gücü)

IONIQ 9'un dünya prömiyerinde konuşan Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang, "Hyundai Motor Grubunun beğeni toplayan Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) ile geliştirilen IONIQ 9, olağanüstü bir iç mekan alanı sunarak kullanıcılara benzersiz bir yolculuk deneyimi sunarken küresel EV pazarındaki liderliğimizi de sağlamlaştırıyor" dedi. 1 | 6

IONIQ 9 kaç kişilik? Yedi kişiye kadar oturma alanıyla öne çıkan IONIQ 9, üç sıralı bir oturma düzenine sahip. Geniş iç mekana sahip araçta ferahlık panoramik tavandan gelen doğal ışıkla sağlandı. IONIQ 9 ikinci ve üçüncü sıralar birleştirildiğinde 1899 milimetre baş mesafesi ve 2 bin 50 milimetre bacak mesafesi sunuyor. 2 | 6

IONIQ 9 menzili ve şarj süresi PE sisteminin yüksek voltajlı ve zemine monte "NCM lityum iyon pili", 110,3 kilovatsaat (kWh) sistem enerjisi sunuyor. IONIQ 9'un düşük sürtünme katsayısı, platformu ve pil teknolojilerinin katkısıyla 620 km'lik bir menzil elde ediliyor. IONIQ 9, 350 kilovat (kW) şarj cihazı kullanarak 24 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olanağı sunarken 400Volt/800Volt çoklu şarj kabiliyeti bulunuyor. 3 | 6