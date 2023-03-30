Hyundai IONIQ 5 N temmuzda yollarda! Hyundai Motor Company,yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N zorlu kış testlerinden geçti. Hyundai IONIQ 5 N, Temmuz ayında yapılacak lansmanın ardından satışa sunulacak.

Elektrikli otomobiller tüm dünyada yeni bir trend haline gelirken Hyundai Motor Company, şimdi de dikkatleri çok farklı bir noktaya çekiyor. Elektrifikasyondaki yatırımlarının ve yoğun emeklerinin karşılığını cezbedici ve heyecan verici modellerle almaya başlayan Hyundai, özellikle performans tutkunu kullanıcıların yoğun ilgisini çeken N modelleriyle de elektrikli mobiliteyi bir araya getirmeye başladı. 1 | 9

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’in zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında gerçekleştirdi. Arjeplog'daki Hyundai Mobis test alanı, Kuzey Kutup Dairesi'ne bitişik konumu göz önüne alındığında dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyleri olarak sayılıyor. Zemin tamamen buzla kaplı olurken sıcaklık ise -30° dereceye kadar düşüyor. 2 | 9

Pil ve şarj süresini etkileyen soğuk hava koşulları, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensipini tamamen zorlaştırır. Bu doğrultuda; IONIQ 5 N’in batarya ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemini test eden Hyundai N mühendisleri, aşırı düşük sürtünme koşullarındaki sürüş karakteri ve performans yeteneği arasındaki optimum dengeyi elde etmeye çalıştılar. 3 | 9