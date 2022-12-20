Hyundai Yeni Kona 2023 özellikleriyle daha cesur Hyundai'nin B SUV'u yeni Kona 2023 yılında teknolojik tasarımıyla öne çıkıyor. Elektrikli modeller baz alınarak geliştirilen tasarımı ile trendi yakalayan Yeni Kona EV fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. Kullanıcıya rahat bir kullanım alanı sağlayan Yeni Kona, bir önceki nesle göre (EV) 150 mm daha uzun olacak şekilde tasarlandı. Yakıt ekonomisinin de göz önünde tutulduğu Kona'nın yenilenen yüzü!

Hyundai Motor Company, B-SUV modeli KONA’nın yeni neslini tanıtan ilk görselleri yayınladı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirilen Yeni KONA, fütüristik bir tasarımla öne çıkıyor. Önceki jenerasyona göre yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen KONA, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor. 1 | 9

Yeni KONA, ödüllü IONIQ serisini takip ederek çok daha yenilikçi ve geliştirilmiş EV fonksiyonelliği ile bir adım öne çıkıyor. Sürdürülebilir mobilite ve teknoloji odaklı tasarım düşüncesine bağlılığını koruyan Yeni KONA, aynı zamanda çeşitli aktarma organlarıyla da hem sürüş hem de yakıt ekonomisine vurgu yapıyor. 2 | 9

Yeni KONA, daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekan sunuyor. Daha cesur kabiniyle estetiğe de önem veren otomobil, SUV hissiyatını da artırmış. Kullanıcılara maksimum yaşam alanı sağlamak için bir önceki nesle göre (EV) 150 mm daha uzun bir şekilde geliştirilmiş. Böylece uzunluğu 4.355 mm'ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm artmış. 3 | 9