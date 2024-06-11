Hyundai'den yeni elektrikli Inster! Avrupa fiyatı belli oldu

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Güney Kore'de 2021 yılından beri 'Casper' olarak benzinli motorla satılan model tamamen elektrikliye çevrildi. 'Samimi ve yenilikçi' kelimelerinden türetilen Inster, WLTP’ye göre 355 kilometre menzil sunuyor.

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