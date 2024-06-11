Hyundai'den yeni elektrikli Inster! Avrupa fiyatı belli oldu
Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, tamamen elektrikli yeni A sınıfı aracı 'Inster'den yeni fotoğraflar paylaştı. Aracın Avrupa'da 20 bin Euro'ya satılacağı belirtildi. Ayrıca şirket artık İzmit'de i10 modelinin üretiminin yapılmayacağını kaydetti.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Güney Kore'de 2021 yılından beri 'Casper' olarak benzinli motorla satılan model tamamen elektrikliye çevrildi. 'Samimi ve yenilikçi' kelimelerinden türetilen Inster, WLTP’ye göre 355 kilometre menzil sunuyor.
LED gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyallere sahip modelin dünya lansmanı, bu ay sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirilecek.
Aracın Avrupa fiyatının 20 bin Euro olması bekleniyor.