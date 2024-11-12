İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
VavaCars’ın her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi Ekim 2024 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları yılın onuncu ayında yüzde 2,2 oranında arttı. Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarının yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştığını ve aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu belirtti.
VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2024 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, eylül ayında artış gösteren ikinci el araç fiyatları ekim ayında da artmaya devam etti.
2024 Ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 oranında artış kaydedildi. Bu artışla birlikte ikinci el araç fiyatları 2024 yılındaki en yüksek değere ulaştı.
Enflasyon dokuz ayda yüzde 39,8 yükseldi
İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranları ile kıyaslandığında, TÜİK verilerine göre 2024 yılının başından onuncu ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti.
Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 13,4 oranında fiyat artışı gösterdi. Öte yandan dolar kuru, yılın başından ekim ayı sonuna kadar TL karşısında yüzde 16,1 oranında değerini artırdı.