İkinci el araç fiyatları yüzde 2,1 arttı İkinci el araç fiyatları 2024 yılındaki yükseliş trendini sürdürüyor. 2023 Aralık ayından bu yana yükselişte olan ikinci el araç fiyatları mart ayında yüzde 2,1 oranında artış kaydetti.

Araç segmentleri özelinde bakıldığında ise oransal olarak en yüksek fiyat artışının yüzde 5 ile A segment araçlarda olduğu görüldü. 1 | 5

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mart 2024 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak yayımladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları 2023 Aralık ayından bu yana yükselişini sürdürüyor. 2 | 5

Rapora göre ikinci el araçlarda satış fiyatı Mart 2024’te yüzde 2,1 oranında artış kaydetti. Segmentler arasında ise en fazla artış A segment araçlarda gerçekleşti. B,C,D segment araçlar da düzenli yükselişini sürdürüyor. 3 | 5