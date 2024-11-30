İkinci el araç piyasasında yıl sonu hareketliliği: Fiyat artışı kapıda!
İkinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı. Galericiler, fiyatların şu an sabit kaldığını ancak yılbaşından sonra yüzde 10-15 civarında artış yaşanabileceğini öngörüyor. Araç almak isteyenler için bu dönem, son fırsat olarak değerlendiriliyor. İşte ayrıntılar...
Son haftalarda durgun seyreden ikinci el araç piyasası, yıl sonunun yaklaşmasıyla yeniden canlanmayaBununla birlikte, yılbaşından sonra fiyatlarda yüzde 10-15 civarında bir artış bekleniyor. başladı.
Galericiler, artan taleple birlikte hareketlilik yaşandığını, ancak fiyatların şimdilik sabit kaldığını ifade etti.
Bununla birlikte, yılbaşından sonra fiyatlarda yüzde 10-15 civarında bir artış bekleniyor.
"Bu dönem araç almak için fırsat"
Oto galerici Gökhan Ardeşen, Kasım ayından itibaren ikinci el araçlara yönelik talebin artış gösterdiğini belirterek, şu anki fiyatların cazip olduğunu söyledi.