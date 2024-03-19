İkinci el araçların ortalama fiyatı ne kadar oldu? İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre şubat ayında otomobil fiyatlarındaki gerileme durdu. Endekse göre 0 araç fiyatları ve kur artmasına rağmen ikinci el fiyatlarında önemli bir artış yaşanmadı. Ocak ayında fiyatlar %2,6 azalırken, şubat ayında yalnızca %0,5 artış görüldü. İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı da 675.580 TL oldu.

arabam.com, şubat ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre şubat ayında otomobil fiyatlarındaki gerileme durdu. İlanların yayın süresi de bir önceki aya göre %4,7 azaldı. 10 yaş ve üzeri araçlar ilanlardaki yerini korudu. %28 ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. Şubat ayında marka ve model sıralamasında ise ilk üç değişmedi. 1 | 9

İlanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görüntülen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu. 2 | 9

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un şubat ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendleri şöyle gerçekleşti: 3 | 9