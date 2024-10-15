İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre ikinci el araç piyasasında fiyatlar, enflasyonist ortama rağmen reel olarak düşmeye devam ediyor. arabam.com verilerine göre, eylül ayında ilanların ortalama fiyatı 684 bin 94 TL olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 2,44 oranında bir düşüş yaşandı.
arabam.com’un Oto Ekspertiz ve Trink sat! Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, bu trendi şu şekilde yorumluyor: “İkinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüş devam ederken satışlara etkisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Tatil döneminin sona ermesi ile piyasadaki hareketlilik arttı. Yılın son çeyreğinde 0 araç kampanyalarının devamı ile ikinci el pazarının önceki dönemlere göre daha da hareketlenmesini bekliyoruz ” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un eylül ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti:
İlanlarda en çok görülen marka ve modeller
Eylül ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.
Model bazında bakıldığında ise eylül ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.