İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

arabam.com’un Oto Ekspertiz ve Trink sat! Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, bu trendi şu şekilde yorumluyor: “İkinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüş devam ederken satışlara etkisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Tatil döneminin sona ermesi ile piyasadaki hareketlilik arttı. Yılın son çeyreğinde 0 araç kampanyalarının devamı ile ikinci el pazarının önceki dönemlere göre daha da hareketlenmesini bekliyoruz ” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. 1 | 9

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un eylül ayı ilanlarında gözlemlenen diğer trendler şöyle gerçekleşti: 2 | 9

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller Eylül ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. 3 | 9