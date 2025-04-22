İkinci el oto pazarında bayram sonrası hayal kırıklığı: Bakan çok, alan yok
Bayram sonrası ikinci el otomobil pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Satıcılar, kalabalığa rağmen satışların düşük olduğunu belirtirken, alıcılar ise bütçelerine uygun araç bulamamaktan şikâyet ediyor. Pazardaki durgunluğun, internet üzerinden yapılan satışların artmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
İkinci el otomobil pazarında Ramazan Bayramı sonrası satışlarda artış beklenirken, ne satıcılar ne de alıcılar umduğunu bulabildi. Sabahın erken saatlerinde pazara gelerek araçlarını sergileyen satıcılar, alıcıların genellikle sadece bakıp fiyat sorduğunu, ancak satışların beklenen seviyede gerçekleşmediğini belirtti. Alıcılar ise bütçelerine uygun araba bulamadıklarından şikayetçi.
Ramazan ayı öncesinde de hareketliliğin az olduğu ikinci el oto pazarlarında, bayram sonrası canlanma umutları da boşa çıktı. Satıcılar, fiyatlarda aşırı bir yükselme olmadığını, ancak alıcıların taleplerinin düşük kaldığını ifade etti.
Pazardaki durgunluğun nedenlerinden biri olarak, internet üzerinden araç satışlarının artması gösteriliyor. Vatandaşlar, online platformlarda daha geniş seçenekler bulabildikleri için fiziki pazarlara olan ilginin azaldığını dile getiriyor.
Oto kaporta ve galericilikle uğraştığını söyleyen Fuat Akdağ "Ramazan'dan sonra biz oto ticaretinin alıp satımını hızlanacağını düşündük ama pek istediğimiz gibi de olmadı. Şu an piyasada çok hızlı bir düşüş ve durgunluk var. Bakan çok ama alan yok, maalesef böyle bir durgunluk var. Aslında pazar kalabalık ama müşteri bakıyor ve geçiyor, almıyor" dedi.