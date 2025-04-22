İkinci el oto pazarında bayram sonrası hayal kırıklığı: Bakan çok, alan yok

Oto kaporta ve galericilikle uğraştığını söyleyen Fuat Akdağ "Ramazan'dan sonra biz oto ticaretinin alıp satımını hızlanacağını düşündük ama pek istediğimiz gibi de olmadı. Şu an piyasada çok hızlı bir düşüş ve durgunluk var. Bakan çok ama alan yok, maalesef böyle bir durgunluk var. Aslında pazar kalabalık ama müşteri bakıyor ve geçiyor, almıyor" dedi.

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