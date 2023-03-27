İkinci el otoda şubatta en çok satılan markalar belli oldu Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen (VW) en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 126 bin 43 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. 1 | 10

Satışlar, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 10 artış gösterdi. 2 | 10

İkinci el online pazarda şubatta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 736 ile VW oldu. VW'yi, 16 bin 24 adetle Renault ve 15 bin 769 adetle Fiat takip etti. 3 | 10