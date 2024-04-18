İKİNCİ EL OTOMOBİL: Türkiye’de en hızlı satılan araç hangi marka, model?
İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Ortalama ikinci el araç satışları 30-45 güne geriledi. “Hangi marka, model araç alırsam hızlı satarım” sorusu, Türkiye’de her zaman merak konusu olmuştur. Otomobil yatırım aracı olarak görüldüğü için paraya hızla çevrilmesi de vatandaşlar açısından önemli. İşte marka marka, model model ikinci eli hızlı giden otomobil marka ve modelleri...
İkinci el araç piyasasında uzun süren durgunluğun ardından hareketli günler yeniden başladı. Kasım 2023’te ortalama 65-70 günlere kadar çıkan satış süreleri yeniden 30-45 günlere kadar geriledi.
Yeni yılla birlikte sıfır kilometre araçlara zam gelmesiyle 2’nci el araçlara yönelim artarken, fiyatlar da uzun bir aradan sonra tekrar yükselme dönemine girdi.
Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Hürriyet için derlediği verilere göre; Türkiye’de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu.
Bu markayı Fiat, Volkswagen, Nissan, Honda, Volvo, Kia ve Ford gibi markalar izledi.