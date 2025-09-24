İkinci el otomobilde en sorunsuz modeller belli oldu: Toyota Corolla, Honda Civic, Fiat Egea...

"Biz de VavaCars olarak müşterilerimize sorunsuz bir ikinci el araç satın alma deneyimi ve satış sonrasında da güvenilir bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sattığımız her araçta ücretsiz 3 ay veya 5 bin kilometre mekanik garanti, 15 aya kadar uzatılmış garanti seçenekleri ve 14 gün ya da 500 kilometre iade imkanı sağlayarak kullanıcılarımızın satın alma sürecini daha güvenli ve gönül rahatlığıyla tamamlamalarına destek oluyoruz."