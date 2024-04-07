İkinci el otomobilde zam uyarısı İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, yaz aylarının yaklaşmasıyla hareketlenen otomobil piyasasının yılın ikinci yarısında “ikinci el dönemi” yaşayacağını öngörerek, özellikle yaz ayları ve sonrasında otomobil fiyatlarında artış görülebileceğini söyledi.



Talebin de fiyat artışlarında etkili olduğunu belirten Ertemel, döviz kurunda bir değişim olmasa dahi artan talebe istinaden otomobil fiyatlarında artış görülebileceğini belirtiyor. 1 | 5

Milliyet’te konuşan Ertemel’in öngörüleri şöyle: “Özellikle ikinci elde sözünü ettiğimiz hareketlilik şu an için beklenen seviyenin altında olmasına rağmen sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları sonrası ikinci el otomobil daha cazip konumda olduğundan, kullanıcı tercihinin ikinci el piyasasına kayarak ikinci elde beklenen seviyeye yaz aylarında ulaşılacağı ve yılın ikinci yarısının “otomotivde ikinci el dönemi” olacağı kanaatindeyiz. 2 | 5



Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru ve maliyetler. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda özellikle yaz ayları ve sonrası otomobil fiyatlarında artış görülebilir. Fiyatları belirleyen diğer önemli faktörlerden bir tanesi de talep. Yaz ayları itibariyle öngörülen seviyenin yakalanması ile beraber talep artacağından, döviz kurunda bir değişim olmasa dahi artan talebe istinaden otomobil fiyatlarında artış görülebilir. 3 | 5