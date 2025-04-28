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İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu!

İkinci el araç piyasasında özellikle lüks segmentteki araçlar, küresel ekonomideki gelişmeler, artan rekabet ve talep değişimleri ile ağır darbe aldı. Bazı markalarda değer kaybı yüzde 17'yi aşarken elektriklilerde en sert düşüş Tesla'da görüldü. İşte iSeeCars'ın verilerine göre en çok değer kaybeden otomobiller...

Şeyda Karaca [email protected]
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İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 1

ABD ve Çin arasında yaşanan tarife gerilimi otomobil üreticilerini belirsizliğe sürüklerken, ikinci el piyasası da bu süreçten olumsuz etkilendi.

1,4 milyon ikinci el aracın fiyatını inceleyen iSeeCars, popüler marka ve modellerde yüzde 17'ye varan değer kaybına işaret ediyor.

İşte değeri en çok düşen marka ve modeller:

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İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 2

Kia Niro EV

Kia'nın elektrikli aracı Niro EV, artan elektrikli araç talebiyle yüzde 9,6 değer kaybetti.

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İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 3

Hyundai Kona

Hyundai Kona Elektrikli'nin fiyatı yüzde 10,6 düşüş yaşadı. 


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İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu! - Resim: 4

Ford

Ford Explorer'ın düşüş oranı yüzde 14,1

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