İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu!

ABD ve Çin arasında yaşanan tarife gerilimi otomobil üreticilerini belirsizliğe sürüklerken, ikinci el piyasası da bu süreçten olumsuz etkilendi.

1,4 milyon ikinci el aracın fiyatını inceleyen iSeeCars, popüler marka ve modellerde yüzde 17'ye varan değer kaybına işaret ediyor.

İşte değeri en çok düşen marka ve modeller: