İkinci elde en çok değer kaybeden otomobil modelleri belli oldu!
İkinci el araç piyasasında özellikle lüks segmentteki araçlar, küresel ekonomideki gelişmeler, artan rekabet ve talep değişimleri ile ağır darbe aldı. Bazı markalarda değer kaybı yüzde 17'yi aşarken elektriklilerde en sert düşüş Tesla'da görüldü. İşte iSeeCars'ın verilerine göre en çok değer kaybeden otomobiller...
ABD ve Çin arasında yaşanan tarife gerilimi otomobil üreticilerini belirsizliğe sürüklerken, ikinci el piyasası da bu süreçten olumsuz etkilendi.
1,4 milyon ikinci el aracın fiyatını inceleyen iSeeCars, popüler marka ve modellerde yüzde 17'ye varan değer kaybına işaret ediyor.
İşte değeri en çok düşen marka ve modeller:
Kia Niro EV
Kia'nın elektrikli aracı Niro EV, artan elektrikli araç talebiyle yüzde 9,6 değer kaybetti.
Hyundai Kona
Hyundai Kona Elektrikli'nin fiyatı yüzde 10,6 düşüş yaşadı.
Ford
Ford Explorer'ın düşüş oranı yüzde 14,1