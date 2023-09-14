İkinci elde pazar liderleri belli oldu
Indicata'nın ikinci el online pazar verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre satışlar yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
İkinci el online binek araç pazarında ağustosta toplam 103 bin 717 adet binek araç satışı gerçekleşti. Renault Clio 4 bin 911 adetle ağustos ayının en çok tercih edilen modeli oldu.
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Clio'yu, 4 bin 818 adetle Passat izledi.
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Passat'ın ardından 4 bin 565 satışla Egea geldi.
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4 bin 539 adetle Megane en çok satılan araçlarda 4'üncü sırada yer aldı.
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