İlanlar yüzde 150 arttı! Bir ayda 1.5 milyon kazanç

TBMM’de kabul edilen kanunla otomotivde ÖTV sistemi değişti. Düzenleme şimdilik 4X4 Pick-Up sınıfı araçları etkiledi. Ancak gelecek ÖTV matrahı ve oranı değişiklikleri için yetki Cumhurbaşkanı’na geçiyor. 1 | 10

Yasaya göre; Cumhurbaşkanı ÖTV matrah limitlerinin alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, 0’a indirmeye, bu sınırlar çerçevesinde motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılınıyor. 2 | 10

Kanunda en önemli değişiklik 4x4 Pick-Up’ların ÖTV oranında gerçekleşiyor. Yüzde 4 olan ÖTV yüzde 50 oranına çıkıyor. Bu da Pick-Up fiyatlarının yüzde 50 artması anlamına geliyor. 3 | 10