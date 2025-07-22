İlanlar yüzde 150 arttı! Bir ayda 1.5 milyon kazanç
ÖTV sistemi değişti, piyasada hareketlilik arttı. Meclis'ten geçen yasayla 4X4 Pick-Up'taki ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı. Hâl böyle olunca Pick-Up fiyatları bir anda fırladı. Yasa öncesi 2 milyon liraya satılan bir aracın fiyatı bugün 3.5 milyon liraya çıktı. Model ve özelliklerine göre değişse de bir ayda en düşük kazanç 750 lira olarak tespit edildi. Peki fiyatlar bu seviyede kalmaya devam edecek mi?
TBMM’de kabul edilen kanunla otomotivde ÖTV sistemi değişti. Düzenleme şimdilik 4X4 Pick-Up sınıfı araçları etkiledi. Ancak gelecek ÖTV matrahı ve oranı değişiklikleri için yetki Cumhurbaşkanı’na geçiyor.
Yasaya göre; Cumhurbaşkanı ÖTV matrah limitlerinin alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, 0’a indirmeye, bu sınırlar çerçevesinde motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirlemeye yetkili kılınıyor.
Kanunda en önemli değişiklik 4x4 Pick-Up’ların ÖTV oranında gerçekleşiyor. Yüzde 4 olan ÖTV yüzde 50 oranına çıkıyor. Bu da Pick-Up fiyatlarının yüzde 50 artması anlamına geliyor.
ÖTV değişikliğinin gündeme gelmesiyle süreç içerisinde 4 bin Pick-Up satışı gerçekleşti. Bu rakam da tarihin en yüksek Pick-Up satışı olarak kayıtlara geçti.