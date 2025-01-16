Indicata 2024 verilerini açıkladı! İkinci el çevrim içi oto pazarında en çok hangi markalar satıldı?
2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarında en çok tercih edilen markalar açıklandı. Indicata'nın raporuna göre, 2023'te 1 milyon 881 bin 97 olan ikinci el binek ve hafif ticari araç satışları, bu yıl 2 milyon 91 bin 918'e yükseldi. Satışların %75,4'ü ise yalnızca 10 markanın payına düştü. Peki, ikinci el çevrim içi araç pazarında en çok hangi markalar öne çıktı? Hangi marka kaç araç sattı? En fazla tercih edilen marka hangisi oldu?
Indicata’nın ikinci el çevrim içi araç pazarına ilişkin raporuna göre en çok tercih edilen markalar açıklandı. 2023’te 1 milyon 881 bin 97 aracın satıldığı binek ve hafif ticari araç pazarında, bu sayı 2024 yılında 2 milyon 91 bin 918’e yükseldi. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 11’lik bir artış yaşandı.
2024 yılı boyunca toplam 4 milyon 546 bin 329 ilan yayınlanırken, bunların ise yalnızca yüzde 46’sı satışla sonuçlandı. 2024’te satılan toplam 2 milyon 91 bin 918 aracın yüzde 75,4’ü ise 10 marka tarafından gerçekleştirildi. Peki 2024 ikinci el çevrim içi oto pazarında en çok satılan markalar hangileri oldu? Hangi marka kaç adet otomobil sattı? En çok hangi marka tercih edildi? İşte detaylar...
10. Toyota
Adet: 77 bin 995
9. Hyundai
Adet: 95 bin 800