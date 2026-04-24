İstanbul sokaklarında Formula 1 rüzgarı
Formula 1’de Türkiye hasreti sona eriyor. Türkiye Grand Prix’si, 2027’den itibaren en az 5 yıllığına yeniden takvime girerken, Japon pilot Yuki Tsunoda İstanbul’da Galataport-Dolmabahçe hattında gösteri sürüşü yaptı.
Formula 1 heyecanı, 6 yıl aranın ardından yeniden Türkiye’ye dönüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul’da düzenleneceğini açıklaması motor sporları tutkunlarında büyük heyecan yarattı.
Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Grand Prix’si, Formula 1’in 2027 takviminde yer alacak. Böylece İstanbul Park, 2005-2011 ile 2020-2021 sezonlarının ardından 2027’de Formula 1’e 10. kez ev sahipliği yapacak.
Organizasyonun Türkiye’ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 araçlarının sesi yankılandı.
Bu kapsamda Red Bull’un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul’da gösteri sürüşü gerçekleştirdi.
Tsunoda, Galataport’tan başlayarak sahil yolunu takip etti ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne ulaştı.